Ihr Leiden hört nicht an der Grenze auf. Pascale Moreau, Direktorin des UNHCR-Europabüros

In ganz Europa würden Kinder "in großen Zentren mit minimaler Aufsicht untergebracht, wodurch sie weiterem Missbrauch, Gewalt und psychischen Belastungen ausgesetzt werden und das Risiko steigt, dass sie weiterziehen oder verschwinden", so Moreau weiter. Diese Kinder seien häufig vor Konflikten geflohen, hätten Familienmitglieder verloren, waren monatelang oder sogar jahrelang unterwegs und haben auf ihrem Weg häufig Schreckliches erlitten, so Moreau. "Aber ihr Leiden hört nicht an der Grenze auf". Das UNHCR forderte die europäischen Staaten auf, Kinder nicht länger bei der Einreise zu inhaftieren, ausgebildete Vormünder und Sozialarbeiter zu ernennen sowie Bildungsmöglichkeiten für die Kinder sicherzustellen.