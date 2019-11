Gefährliche Flucht: Migrant in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta

Quelle: Antonio Sempere/Europa Press/dpa

Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) hat vor den Gefahren für Migranten auf dem Weg zum Mittelmeer gewarnt. Das Hilfswerk gehe davon aus, dass vermutlich mindestens doppelt so viele Menschen auf dem Weg zum Mittelmeer stürben wie im Mittelmeer selbst, sagte der UNHCR-Beauftragte Vincent Cochetel der "Welt am Sonntag". Es sei "eine Tragödie".



Im Oktober hatte das Flüchtlingshilfswerk mitgeteilt, dass bei der Flucht über das Mittelmeer in diesem Jahr bereits mehr als 1.000 Menschen ertrunken seien.