Rohingya-Flüchtlinge (Archiv)

Quelle: Km Asad/ZUMA Wire/dpa

UN-Hilfswerke fordern ein Millionenpaket, um die Lage von Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch zu verbessern. Es geht um rund 790 Millionen Euro. Die Hilfen sollen etwa 855.000 Rohingya aus Myanmar und ihren Unterstützern in Bangladesch zugute kommen.



2017 war das Militär im mehrheitlich buddhistischen Myanmar äußerst brutal gegen die muslimische Minderheit vorgegangen. Hunderttausende flüchteten ins benachbarte Bangladesch. Dort leben sie unter katastrophalen Bedingungen in Lagern.