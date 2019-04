Es gebe Kriege in Afrika, "die produzieren diese Vertreibung und das könnte man lösen mit ein bisschen mehr politischem Willen. Und Einheit bei der Willensbildung", erklärte Grandi. "Und davon hat Europa in der jüngsten Zeit nicht so viel gezeigt." Er betonte, dass die Flüchtlinge längst nicht mehr in großer Zahl nach Europa strömen. Dies bedeute aber nicht, dass die Fluchtursachen gelöst seien. Die Menschen seien in Afrika, im Nahen Osten, in Asien auf der Flucht. "Die sind in armen Ländern, und Europa hat sowohl eine Verpflichtung als auch ein interesse daran zu hlefen, diese Probleme dort zu lösen."