Kinder sind im zu Ende gehenden Jahr nach Einschätzung des UN-Kinderhilfswerks Unicef nicht ausreichend vor Konflikten geschützt worden. "Kinder in Konfliktgebieten rund um die Welt mussten in den vergangenen zwölf Monaten weiter extreme Gewalt erleiden", sagte Unicef-Nothilfedirektor Manuel Fontaine. Die Welt habe sie weiter im Stich gelassen.



In Krisengebieten wie etwa Syrien, dem Jemen oder Kongo seien Vergewaltigung, Zwangshochzeiten und Entführungen von Kindern an der Tagesordnung.