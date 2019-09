Für Gastgeber Guterres steht fest: "Wir müssen den gegenwärtigen Trend stoppen, bei dem sich das Klima schneller ändert als wir." Und so erhofft er sich vom Gipfel in New York ein wichtiges Signal, das die Klimadiplomatie auf der nächsten Weltklimakonferenz Anfang Dezember in Chile beflügelt.