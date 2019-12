Greta Thunberg hat es rechtzeitig nach Madrid geschafft.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die verantwortlichen Politiker bei der Weltklimakonferenz in Madrid zu mehr Engagement und handfesten Ergebnissen aufgerufen. "Ich hoffe sehr, dass die COP25 etwas Konkretes hervorbringt", sagte die 16-Jährige in der spanischen Hauptstadt.



Die Mächtigen in der Welt müssten endlich begreifen, wie ernst die Situation sei. "Wir streiken jetzt seit mehr als einem Jahr, aber nichts ist wirklich passiert", resümierte sie. "Wir brauchen endlich Taten."