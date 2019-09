Der mit Gas gespeiste Schriftzug "CO2" brennt. Archivbild

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Kurz vor Beginn des UN-Klimagipfels in New York haben sich 66 Länder verpflichtet, bis zum Jahr 2050 CO2-Neutralität zu erreichen. Auch zehn Regionen, 102 Städte und 93 Unternehmen schlossen sich der Selbstverpflichtung an, wie das Büro von UN-Generalsekretär Antonio Guterres mitteilte.



Bei der CO2-Neutralität geht es darum, nicht mehr Kohlendioxid auszustoßen als abgebaut oder gespeichert werden kann. Diese sei dem Weltklimarat zufolge nötig, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015 einhalten zu können.