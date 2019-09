Klimaaktivistin Thunberg spricht beim Klimagipfel in New York.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die junge schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg hat Politikern aus aller Welt eklatantes Versagen beim Klimaschutz vorgeworfen. "Menschen leiden. Menschen sterben. Wir befinden uns im Anfang eines Massenaussterbens, und alles, woran Ihr denken könnt, sind Geld und Märchen von ewigem Wachstum. Wie könnt Ihr es wagen!", sagte die 16-Jährige zu Beginn des UN-Klimagipfels in New York.



An dem Treffen nehmen rund 60 Staats- und Regierungschefs teil, darunter Kanzlerin Angela Merkel.