Greenpeace kritisiert die Ergebnisse der UN-Klimakonferenz. Quelle: Maja Hitij/dpa

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat mangelnde Fortschritte bei der zu Ende gehenden UN-Klimakonferenz in Bonn beklagt. "Bonn hat zu wenige Fortschritte bei der Entwicklung des Regelwerks für das Paris-Abkommens erzielt", kritisierte Greenpeace-Sprecher Jannes Stoppel.



Es sei deshalb gut, dass die in Bonn vertretenen Staaten für September ein zusätzliches Treffen in Bangkok angesetzt hätten. "Spätestens dort müssen die Staaten die Regeln für das Pariser Abkommen schärfen."