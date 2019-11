Auch Thunberg, die Gründerin der Klimabewegung Fridays for Future, wollte am Klimagipfel in Chile teilnehmen. "Es stellt sich heraus, dass ich um die halbe Welt gereist bin, in die falsche Richtung", schrieb die 16 Jahre alte Schwedin, die am Freitag in Los Angeles demonstrieren wollte. Jetzt, da die Klimakonferenz offiziell umgezogen sei, werde sie Hilfe brauchen: "Ich muss jetzt eine Möglichkeit finden, den Atlantik im November zu überqueren." Wenn jemand helfen könne, ein Verkehrsmittel zu finden, sei sie dankbar.