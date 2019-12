Bals: Vor allem Brasilien wollte erreichen, dass sich bei einer Klimaschutzkooperation beide Länder den Beitrag anrechnen lassen dürfen. Die Länder, die das bezahlen, sagen: Okay, wir müssen dann weniger Klimaschutz zuhause, beispielsweise in Deutschland, machen. Und gleichzeitig könnte dann zum Beispiel Brasilien sagen: Da sind in unserem Land Wälder geschützt worden, da haben wir unser Ziel jetzt damit erreicht. Damit ist dem Klima in Wirklichkeit nur einmal geholfen, auf dem Papier aber zweimal: ein Taschenspielertrick.