UN-Generalsekretär Guterres spricht auf dem Weltklimagipfel.

Quelle: Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa

Mit einem dramatischen Appell zum Kampf gegen die Erderwärmung hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Weltklimakonferenz in Polen offiziell eröffnet. Schon jetzt sei der Klimawandel für viele Menschen und auch ganze Staaten eine "Frage von Leben und Tod", sagte er in Kattowitz vor Vertretern von knapp 200 Staaten. Guterres warnte vor einem "globalen Klima-Chaos".



Drei Jahre nach den Beschlüssen der Pariser Klimakonferenz sollen in Kattowitz klare Regeln zur Umsetzung vereinbart werden.