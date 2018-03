Eine UN-Sprecherin in Syrien kündigte für Donnerstag einen neuen Konvoi mit Hilfsgütern für 70.000 Menschen in der Stadt Duma in Ost-Ghuta an. Der Konvoi würden auch medizinische Ausrüstung enthalten, die bei dem Konvoi am Montag nicht erlaubt wurde, sagte sie. In der Rebellenenklave bei Damaskus leben seit 2013 knapp 400.000 Menschen unter Belagerung.