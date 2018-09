Michelle Bachelet, UN-Kommissarin für Menschenrechte, in Genf. Quelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Michelle Bachelet hat bei ihrer ersten großen Rede als neue UN-Kommissarin für Menschenrechte ein Umdenken in der Migrationspolitik weltweit gefordert. "Es ist im Interesse aller Staaten, eine Migrationspolitik zu verfolgen, die sich an der Realität orientiert - und nicht an Panik", sagte Chiles Ex-Präsidentin in Genf.



Mauern aufstellen, Angst erzeugen und Flüchtlingen ihre fundamentalen Rechte zu versagen, seien keine langfristigen Lösungen. Das erzeuge Feindseligkeit, Not und Chaos.