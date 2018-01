Der Botschafter Bangladeschs bei den UN in Genf, Shameem Ahsan, bezifferte die Gesamtzahl der geflohenen Rohingya in seinem Land auf fast eine Million. Etwa 600.000 Rohingya hätten seit Ende August in seinem Land Schutz gesucht, mehr als die Hälfte von ihnen seien Frauen und Kinder. Die restlichen 400.000 Rohingya seien in früheren Jahren vor Gewalt und Unterdrückung in Myanmar nach Bangladesch geflohen.