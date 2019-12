Teilnehmer der UN-Klimakonferenz in Madrid.

Quelle: Clara Margais/dpa

Bei der UN-Klimakonferenz in Madrid beginnen heute offiziell die politischen Verhandlungen auf Minister-Ebene, nachdem bisher vor allem die Fachleute unter sich waren. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) wird teilnehmen.



Außerdem will die Entwicklungsorganisation Germanwatch heute in der spanischen Hauptstadt den neuen Klimaschutz-Index vorstellen, der die Bemühungen der Staaten im Kampf gegen die Erderwärmung bewertet. Im Vorjahr war Deutschland auf Platz 27 abgerutscht.