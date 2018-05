Kada Hotic verfolgt den Völkermord-Prozess in Den Haag. Quelle: Annette Birschel/-/dpa

Der serbische Ex-General Ratko Mladic muss nach Ansicht der Angehörigen der Opfer des Völkermordes von Srebrenica zu lebenslanger Haft verurteilt werden. "Die Höchststrafe ist eine Form von Gerechtigkeit", sagte die Vizepräsidentin der "Mütter von Srebrenica", Kada Hotic, der dpa in Den Haag.



Das UN-Kriegsverbrechertribunal zum früheren Jugoslawien will an diesem Mittwoch in Den Haag das Urteil über Mladic sprechen. Er gilt als Hauptverantwortlicher für den Völkermord von Srebrenica 1995.