Die venezolanische Regierung hat Änderungen an einem UN-Bericht über Menschenrechtsverletzungen in ihrem Land verlangt. Der Bericht von UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet über Folter, sexuellen Missbrauch und ungesetzliche Tötungen sei einseitig und beschreibe nicht "die Wirklichkeit in unserem Land", sagte Vize-Außenminister William Castillo.



Er monierte schwere methodische Fehler und einen Mangel an Genauigkeit. Castillo forderte Ausgewogenheit und Respekt.