Michelle Bachelet (Archiv).

Quelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Das UN-Menschenrechtsbüro hat die Verurteilung von Regierungskritikern in Nicaragua zu langen Haftstrafen scharf kritisiert. Die Unabhängigkeit der Gerichte stehe in Frage, teilte Hochkommissarin Michelle Bachelet mit.



Nicaragua kommt nicht zur Ruhe. Im April 2018 wollte Präsident Ortega eine Sozialreform durchsetzen, die Menschen gingen auf die Straßen. Schlägertrupps und Polizei griffen die Proteste an. Seither wurden mindestens 500 Menschen getötet. Hunderte sind verschwunden.