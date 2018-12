Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist in Marrakesch gelandet.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zur Teilnahme an der UN-Migrationskonferenz in Marokko eingetroffen. Ein kurz nach Ankunft in Marrakesch geplantes Treffen mit König Mohammed VI. musste auf marokkanischen Wunsch ausfallen.



Am Montag will Merkel nach der Eröffnungszeremonie der UN-Migrationskonferenz eine Rede im Plenum halten. Mit dem UN-Migrationspakt werden erstmals globale Leitlinien zur besseren Bewältigung der weltweiten Migration verabschiedet.