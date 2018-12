Diese Länder haben kein Interesse an einer Rücknahme der Migranten, aber an legalen Migrationswegen. Das kann man zusammenbringen mit dem Interesse an Fachkräften in Deutschland. Es können zum Beispiel Fachkräfte aus Westafrika einwandern, aber dafür müssen abgelehnte Asylbewerber zurückgenommen werden. Dann haben alle was davon. Nur für den einzelnen abgelehnten Asylbewerber ist es natürlich nicht so toll.



heute.de: Parallel zum Migrationspakt wurde der UN-Flüchtlingspakt verhandelt. Wie stehen die beiden Dokumente zueinander?



Thym: Der Flüchtlingspakt ist sehr allgemein gehalten und greift das auf, was schon in anderen Vereinbarungen steht. Die Trennung von Migranten und Flüchtlingen hat einerseits einen rechtlichen Hintergrund: Es gibt für Asylfragen mehr konkrete rechtliche Vorgaben. Andererseits gibt es einen institutionellen Hintergrund: Innerhalb der UN gibt es mit dem UNHCR einen Extra-Ansprechpartner für Flüchtlingsfragen. In der Praxis gibt es allerdings viele Überschneidungen, etwa in den Migrationsmotiven eines einzelnen Menschen.