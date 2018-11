Migranten in der südspanischen Stadt Tarifa.

Quelle: Emilio Morenatti/AP/dpa

Die Koalition von Union und SPD ist in Sachen UN-Migrationspakt weitergekommen. Die Innenpolitiker von CDU, CSU und SPD einigten sich nach Informationen der dpa auf ein Papier, das im Bundestag verabschiedet werden soll.



Der CDU-Politiker Mathias Middelberg sagte: "Der Antrag unterstreicht, dass der Pakt deutschen Interessen dient." Wichtig sei, dass die Migration geordnet, gesteuert und begrenzt werden solle. Der UN-Migrationspakt soll am 10. Dezember in Marokko angenommen werden.