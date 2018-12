CDU-Vize Armin Laschet.

Quelle: Christophe Gateau/dpa

CDU-Vize Armin Laschet rechnet mit einem Ja seiner Partei zum umstrittenen UN-Migrationspakt. "Ich gehe davon aus, dass auf dem Parteitag die überwältigende Mehrheit diese Haltung vertritt", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident der Funke Mediengruppe.



Die CDU will auf ihrem am Freitag beginnenden Bundesparteitag über den Pakt diskutieren und abstimmen. Der UN-Migrationspakt soll am 10. und 11. Dezember in Marokko angenommen werden - direkt nach dem CDU-Parteitag.