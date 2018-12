Kanzlerin Merkel nimmt an der UN-Migraktionskonferenz teil.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) fliegt an diesem Sonntag zu einer UN-Migrationskonferenz nach Marokko. In Marrakesch trifft Merkel den marokkanischen König Mohammed VI., später ist ein Abendessen mit Ministerpräsident Saad Eddine El Othmani geplant. Bei den Gesprächen geht es um die Beziehungen beider Länder.



Am Montag nimmt Merkel dann an der UN-Konferenz zur Annahme des UN-Migrationspaktes teil. Mit dem Pakt werden Leitlinien zur besseren Bewältigung der weltweiten Migration verabschiedet.