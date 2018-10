Deutscher Blauhelmsoldat in Mali (Archiv). Quelle: Kristin Palitza/dpa

Bei Attacken gegen die UN-Friedensmission im westafrikanischen Mali sind zwei Soldaten getötet und mehrere Blauhelme verletzt worden. Das teilte die UN-Mission mit. Kämpfer griffen in Konna nahe der Stadt Mopti eine UN-Basis mit Sprengsätzen an. Die Bundeswehr teilte mit, deutsche Soldaten seien nicht betroffen.



In Mali ist eine 15.500 Mann starke UN-Truppe im Einsatz. Darunter sind 1.000 deutsche Soldaten. Für die Bundeswehr ist es hinter Afghanistan der zweitgrößte Auslandseinsatz.