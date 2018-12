Eine Frau hält ein unterernährtes Kind in einem Krankenhaus.

Quelle: Mohammed Mohammed/XinHua/dpa

Im kriegsgeplagten Jemen hat sich die Knappheit von Lebensmitteln nach UN-Angaben noch einmal verschärft. 20 Millionen Menschen hungerten - also rund 70 Prozent der Bevölkerung, sagte in New York UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock. Das entspreche im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg um 15 Prozent.



250.000 Menschen würden bei Bewertung der Hungerkrise in die höchste Kategorie fünf eingestuft. Für 2019 würden vier Milliarden Dollar benötigt, doppelt so viel wie 2017, so Lowcock.