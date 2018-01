Mark Lowcock ist seit Mai 2017 im Amt. Quelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock will sich erstmals seit Amtsantritt selbst ein Bild von der humanitären Lage im Bürgerkriegsland Syrien machen. Lowcock werde von Dienstag bis Freitag in die Städte Damaskus und Homs reisen, teilten die Vereinten Nationen in New York mit.



Dort werde er sich unter anderem mit Regierungsvertretern und Zivilisten treffen. Lowcock ist seit Mai 2017 Nothilfekoordinator, sein Vorgänger Stephen O'Brien war im Dezember 2015 zuletzt nach Syrien gereist.