Phumzile Mlambo-Ngcuka. Archivbild

Quelle: Anton Brink/KJARNINN/dpa

Die Frauenorganisation der Vereinten Nationen fordert einen besseren Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt. "Die schockierende Verbreitung von Gewalt in der Partnerschaft bedeutet, dass das Zuhause statistisch gesehen einer der gefährlichsten Orte für eine Frau ist", schrieb Geschäftsführerin Phumzile Mlambo-Ngcuka im Vorwort eines neuen Berichts.



Den Informationen zufolge steht auf Vergewaltigung in der Ehe in 111 von 189 untersuchten Ländern und Gebieten keine Strafe.