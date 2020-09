Deutschland liegt laut UN-Report auf Platz 14. Archivbild

Quelle: Christian Charisius/dpa

Kinder und Jugendliche in Norwegen, Südkorea und den Niederlanden haben nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des UN-Kinderhilfswerks Unicef die besten Chancen auf gutes Gedeihen. Ihre Altersgenossen in der Zentralafrikanischen Republik, im Tschad und in Somalia sind weltweit am schlechtesten dran.



Deutschland liegt demnach auf Platz 14, die Schweiz auf Platz 15 und Österreich auf Platz 19 von insgesamt 180 Ländern. Die Rangliste berücksichtigt Faktoren wie Gesundheit, Ernährung und Bildung.