Grünen-Politikerin Franziska Brantner.

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Die Grünen fordern einen Neuanlauf für eine UN-Resolution zu Hilfslieferungen in Syrien. Im Sicherheitsrat hatten Russland und China eine auch von Deutschland ausgearbeitete Resolution zur Fortführung der humanitären Hilfe der UN in dem Bürgerkriegsland abgelehnt. Nun solle es die Regierung in der Generalversammlung versuchen, sagte Grünen-Politikerin Franziska Brantner.



Brantner kritisierte, Europa streite wieder einmal über die Verteilung von Flüchtlingen, und die Gründe für die Flucht fielen unter den Tisch.