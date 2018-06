Sicherheitsrat beschließt Feuerpause. Quelle: Craig Ruttle/AP/dpa

Der UN-Sicherheitsrat hat für diesen Mittwoch eine Sondersitzung zum Krieg in Syrien einberufen. Das Treffen sei von Frankreich und Großbritannien erbeten worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen. Die 15 Mitglieder wollen über die 30-tägige Waffenruhe diskutieren, die nicht eingetreten ist.



In der Rebellenhochburg Ost-Ghuta und andernorts waren die Kämpfe so gut wie unvermindert weitergegangen. Eine erste Hilfslieferung wurde wegen erneuter Angriffe abgebrochen.