Heiko Maas (l) und Jean-Yves Le Drian.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich skeptisch gezeigt, dass es in absehbarer Zeit einen europäischen Sitz im UN-Sicherheitsrat geben wird. Das werde jedenfalls "eine sehr, sehr langfristige Angelegenheit", sagte er.



CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte kürzlich einen europäischen Sitz im Sicherheitsrat gefordert. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian sagte jedoch, es sei "dumm" zu glauben, dass Frankreich seinen Ständigen Sitz in dem Gremium an die EU abtreten werde.