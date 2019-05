Schlafendes Kind in einem Flüchtlinslager.

Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Deutschland und andere Staaten im UN-Sicherheitsrat haben ihre Sorge über die Situation in Syrien ausgedrückt. Eine mögliche Militär-Operation der Regierung in der Provinz Idlib im Nordwesten berge die Gefahr einer humanitären Katastrophe.



Zuletzt hatten die Rebellen in Idlib weiter an Boden verloren, nachdem die Truppen von Präsident Baschar al-Assad und Russland Luftangriffe verstärkt hatten. Dort liegt das letzte große Rebellengebiet. Aber auch drei Millionen Flüchtlinge leben dort.