Der UN-Sicherheitsrat hat sich nach tagelangen Verhandlungen auf eine Waffenruhe in Syrien verständigt. Das Gremium nahm die Resolution am Samstag einstimmig an. In ihr fordert der UN-Sicherheitsrat ein sofortiges Ende aller Kämpfe für einen Zeitraum von 30 Tagen sowie die Aufhebung aller Blockaden, unter anderem im belagerten Ost-Ghuta. Weiterhin sollen Helfer und Ärzte ungehinderten Zugang bekommen. Jetzt gehe es darum, die Resolution umgehend umzusetzen, forderte der Vorsitzende des Sicherheitsrats, Kuwaits UN-Botschafter Mansur Al-Otaibi.