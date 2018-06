Der rechtliche Status von Jerusalem ist unter Rechtsexperten, internationalen Organisationen und Regierungen hoch umstritten. Es gibt keine allgemeingültigen, rechtlichen Dokumente, die den Status klären. In den palästinensisch-israelischen Verhandlungen wurde die Diskussion um Jerusalem stets auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. So etwa in den Oslo Verträgen von 1993. Daher ergeben sich weder aus Verhandlungen noch aus internationalen Verträgen rechtlich verbindliche Anhaltspunkte für den Status von Jerusalem.



Innerhalb der internationalen Gemeinschaft wird teilweise argumentiert, dass das gesamte Jerusalem (Ost und West) rechtlich noch immer unter internationaler Kontrolle stehe, wie es im Teilungsplan der UN-Resolution 181 (1947) festgelegt wurde. Diese sah die Teilung des britischen Mandatsgebietes in einen jüdischen und einen arabischen Teil vor, mit Jerusalem als abgetrennter Einheit unter internationaler Treuhandschaft (Corpus Separatum).



Auch die EU hat ihr Festhalten an dem Corpus-Separatum-Plan für das gesamte Jerusalem wiederholt erklärt. Nach dieser Auffassung wären alle administrativen und legislativen Handlungen Israels im gesamten Jerusalem - auch West-Jerusalem - rechtswidrig.



(Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung)

Bildquelle: ZDF