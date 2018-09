US-Präsident Donald Trump hat bei seinem ersten Auftritt im UN-Sicherheitsrat den Iran als "Hauptsponsor von Terrorismus weltweit" bezeichnet. Teheran exportiere "Gewalt, Terror und Konflikt", sagte Trump. Niemals dürfe der Iran die Atombombe besitzen.



Trump wandte sich auch an China und warf dem Land Versuche zur Einmischung in die kommenden US-Wahlen vor. Man habe herausgefunden, dass China versucht habe, "bei den im November bevorstehenden Wahlen 2018 zu intervenieren", so Trump.