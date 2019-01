Heiko Maas sprach sich für eine Sitzung an diesem Samstag aus.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich dafür ausgesprochen, dass der UN-Sicherheitsrat sich schnell mit der Krise in Venezuela befasst. Maas unterstützte bei seinem Besuch bei den Vereinten Nationen in New York den Antrag der USA, bereits an diesem Samstag eine Dringlichkeitssitzung zu dem Thema einzuberufen. Es ist noch unklar, ob die Vetomächte China und Russland einwilligen.



Deutschland ist seit 1. Januar für zwei Jahre eines der zehn wechselnden Mitglieder des UN-Sicherheitsrats.