Quelle: Andrew Caballero-Reynolds/AFP POOL/AP/dpa

Die USA haben eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Krise in Venezuela beantragt. Die offene Debatte des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen sollte demnach am Samstag um 15 Uhr MEZ stattfinden. Über mögliche Schritte des Rats wurde zunächst nichts bekannt.



Es wird erwartet, dass für die USA deren Außenminister Mike Pompeo an der Sitzung teilnimmt. Pompeo hatte am Donnerstag bereits vor der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) zu dem Thema gesprochen.