Sind die Huthi-Rebellen zu einem Waffenstillstand bereit?

Quelle: Mohammed Mohammed/XinHua/dpa

Der um eine Wiederaufnahmen der Friedensgespräche für das Bürgerkriegsland Jemen bemühte UN-Sondergesandte Martin Griffiths ist in der Hauptstadt Sanaa eingetroffen.



Die Regierung im Jemen und die Huthi-Rebellen hatten am Montag ihre Unterstützung für neue Friedensgespräche unter UN-Vermittlung in Stockholm signalisiert. Das jemenitische Außenministerium kündigte an, eine Delegation zu den Verhandlungen zu schicken. Die Rebellen stellten einen Waffenstillstand in Aussicht.