UN-Generalsekretär António Guterres war im Vorfeld kompromisslos: Auf dem Klima-Sondergipfel in New York hat nur Rederecht, wer auch tatsächlich neue Ambitionen vorzuweisen hat. Und so fehlen auf der Redner-Liste Länder wie Saudi-Arabien, Japan, Australien und Brasilien. US-Präsident Donald Trump schickt eine Büroleiterin aus dem Außenministerium, die aber nicht vor der Versammlung sprechen wird. Russland ist nur mit dem Vize-Premierminister vertreten.