Hilfe für Flüchtlinge: UN verabschieden Pakt

Quelle: reuters

Die UN-Vollversammlung hat mit großer Mehrheit den Globalen Pakt für Flüchtlinge angenommen. 181 von 193 Ländern - darunter Deutschland - stimmten am Montag in New York für das rechtlich nicht bindende Abkommen. Nur die USA und Ungarn stimmten dagegen. Drei Staaten enthielten sich, die restlichen Mitgliedsstaaten blieben der Sitzung fern.