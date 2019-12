Norwegen an der Spitze - wieder belegt das Land den ersten Platz im Index der menschlichen Entwicklung für Lebensqualität (HDI). Dieser wurde heute vom UN-Entwicklungsprogramm UNDP für das Jahr 2018 veröffentlicht. Die Schweiz schafft es, genau wie 2017, auf Platz zwei des weltweiten Rankings. An dritter Stelle folgt Irland. Deutschland teilt sich gemeinsam mit Hongkong Platz vier. Das verwundert auf den ersten Blick, vor allem weil in Hongkong seit einem halben Jahr heftige Proteste zum Alltag der Menschen gehören. Doch das Ranking bezieht sich auf die Zeit vor diesen Demonstrationen.