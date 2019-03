Aber was müsste passieren, um den Müll im Meer zu stoppen? Es bräuchte weltweit bessere Sammel- und Recyclingsysteme, mehr Produkte, die überhaupt recyclingfähig sind. Oft lassen sich zum Beispiel verschiedene Plastikschichten bei Folien gar nicht trennen. In ihrem im November vorgestellten 5-Punkteplan kündigte Bundesumweltministerin Svenja Schulze unter anderem an, die größten Verschmutzer-Staaten - die meisten in Asien - beim Aufbau entsprechender Technologien zu unterstützen. In Deutschland selbst solle schrittweise die Recycling-Quote erhöht und der Verpackungsmüll reduziert werden. Schulze setzt dabei aber meist auf Freiwilligkeit, was Umweltschützer kritisieren.