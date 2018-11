Erik Solheim tritt als Chef des UN-Umweltprogramms zurück.

Quelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Der Chef des UN-Umweltprogramms (Unep), Erik Solheim, tritt zurück. UN-Generalsekretär Antonio Guterres habe das Rücktrittsgesuch von Solheim angenommen, teilten die Vereinten Nationen mit. Solheim war wegen seiner vielen Reisen in die Kritik geraten.



Laut eines Berichts hat der 63-Jährige in seinen ersten 22 Monaten im Job etwa 424.000 Euro für seine Touren veranschlagt. Guterres kündigte an, dass Joyce Msuya den Posten vorübergehend übernehmen werde, bis ein neuer Leiter gefunden sei.