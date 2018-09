Ich muss wiederholen, dass wir nicht gegen Verhandlungen sind und sie nie abgelehnt haben, und dass unsere Hand zum Frieden ausgestreckt bleibt. Mahmoud Abbas

Die Palästinenser hatten nach der US-Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels im vergangenen Dezember die Beziehungen zu den USA abgebrochen. Sie sehen die USA nicht mehr als unparteiischen Vermittler im Bemühen um eine endgültige Friedensregelung an. Deren Präsident Donald Trump will allerdings in den kommenden Monaten einen Friedensplan vorstellen. Er versucht mit finanziellem Druck, die Palästinenser zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch zu bewegen.



Zuvor hatte Trump bei einem Treffen mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung zur Beendigung des Konfliktes signalisiert. Dabei würde ein unabhängiger Staat Palästina neben Israel entstehen. Später hatte Trump diese Aussage entkräftet und erklärt, dass auch ein gemeinsamer Staat der beiden Völker akzeptabel sei. Eine Zwei-Staaten-Lösung sei aber "wahrscheinlicher".