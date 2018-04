Sie nehmen Hunderte Millionen Dollar und sogar Milliarden Dollar von uns, und dann stimmen sie gegen uns. Lass sie gegen uns stimmen! Wir werden eine Mange sparen. US-Präsident Donald Trump

Der palästinensische Außenminister Riad al-Malki hatte die "Drohungen" der USA angeprangert. Er verurteilte einen Brief der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen an mehrere Außenminister. Nikki Haley habe in dem Brief andere Länder "bedroht und einzuschüchtern versucht". Haley habe geschrieben, dass Trump sie aufgefordert habe, ihm alle Länder zu melden, "die gegen uns gestimmt haben". "Wir werden jede Stimme in dieser Frage notieren", habe in dem Brief gestanden.