Kritik bekamen auch Kuba und Syrien ab. Einige von Gewalt geplagte Teile der Welt würden "zur Hölle fahren", so der US-Präsident. Weiterer Schwerpunkt in Trumps Ansprache war die Bekräftigung seiner protektionistischen Wirtschaftsstrategie "America First". Jede Nation solle in ihrem eigenen Interesse handeln, sagte Trump. Er werde die USA immer an erste Stelle stellen, genau wie andere Staats- und Regierungschefs das stets mit ihren Ländern tun sollen.