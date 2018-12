Das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York.

Quelle: Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Letzter Schritt bei der Annahme des UN-Migrationspakts: Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat das Abkommen förmlich angenommen. Insgesamt 152 Länder stimmten in New York für den Pakt, zwölf enthielten sich.



Fünf Staaten votierten dagegen: Tschechien, Polen, Israel, Ungarn und die USA. Der rechtlich nicht bindende Pakt war vergangene Woche von einer großen Mehrheit der UN-Mitgliedsstaaten in Marrakesch gebilligt worden. Außenminister Heiko Maas (SPD) begrüßte das New Yorker Votum.