Rohani sieht die Position seines Landes gestärkt. Quelle: Uncredited/Office of the Iranian Presidency/AP/dpa

Nach seinem Auftritt bei der UN-Vollversammlung in New York sieht Irans Präsident Hassan Rohani die Position seines Landes im Streit um das Atomabkommen gestärkt. "Wir haben unseren politischen Standpunkt sachlich und klar erläutert und bewiesen, dass wir im Rahmen der internationalen Gesetze und Vorschriften vorgehen", sagte er.



Es sei bewiesen worden, dass sich der Iran an das Abkommen von 2015 halte, die USA aber nicht. Zu einem Treffen zwischen Trump und Rohani kam es in New York nicht.